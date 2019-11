Buon pari esterno 0-0 per la Sancataldese nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza contro il Castellammare. Il match s’è giocato sotto una pioggia insistente ed ha visto le due squadre affrontarsi in una situazione di sostanziale equilibrio. Per i verdeamaranto del presidente Lacagnina ci hanno provato Lo Coco e lo stesso Silvano ma nessuna delle due formazioni è riuscita a prevalere, per cui alla fine il risultato di parità a rete inviolate ha rimandato al prossimo 20 novembre, per il ritorno dei quarti di Coppa, il verdetto per il passaggio del turno. La Sancataldese è apparsa combattiva, attenta e concentrata badando a non concedere spazi importanti agli avversari. Un risultato comunque importante per i verdeamaranto che nel ritorno al Valentino Mazzola dovranno vincere per superare il turno di Coppa.