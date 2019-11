CALTANISSETTA – Il prossimo anno il Comune di Caltanissetta effettuerà concorsi per l’assunzione di 30 dipendenti di ruolo in sostituzione di altrettanti dipendenti che nell’anno in corso sono stati collocati in pensione. Potrà farlo perché è stata riaperta la possibilità di nuove assunzioni con concorsi pubblici che sinora è stata vietata e che soprattutto al Comune ha causato la riduzione sensibile dell’organico perché coloro che sono stati collocati in pensione non sono stati sostituiti. Con la conseguenza che i dipendenti in servizio sono 346 contro i 729 previsti dal documento unico di programmazione. Lo sblocco della precedente situazione di stallo è stato dato dal decreto legge n. 4/2019 convertito nella legge del 28 marzo 2019 che consente agli enti locali di effettuare il turn-over con nuove assunzioni con pubblico concorso per la sostituzione «per la cessazione del servizio del personale di ruolo verificatasi nell’anno precedente». E poiché nell’anno in corso sono 30 i dipendenti di ruolo che hanno cessato il servizio, nel prossimo anno ne potranno essere assunti altrettanti. E così negli anni successivi. I 30 posti per la copertura dei quali il Comune si accinge a predisporre i concorsi pubblici sono così suddivisi: 8 di categoria direttiva D/D1 (di cui 2 di istruttore direttivo amministrativo, 2 di istruttore direttivo della polizia municipale, 2 di istruttore direttivo tecnico, 1 di avvocato e 1 di istruttore direttivo informatico); 20 di categoria C/C1 (di cui 6 agenti di Pm, 8 istruttori tecnici e 6 istruttori amministrativocontabile) e 2 di categoria A. La nuova legge prevede anche che gli enti locali possono effettuare le assunzioni del turn-over mantenendo quelle previste dal piano assunzionale già predisposto che per il 2020 per il Comune sono 4 (2 istruttori direttivi finanziari e 2 istruttori amministrativi) che si aggiungeranno alle 30. Per cui i posti a concorso saranno 34. (di Luigi Scivoli, fonte La Sicilia)