Nella nottata del 03.11.19 i Carabinieri del Comando Compagnia di Caltanissetta, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un soggetto poiché, alla guida in un già evidente stato di alterazione, è risultato poi positivo agli esami tossicologici. Per lui, oltre alla denuncia, è stato disposto il sequestro del motociclo su cui era in sella e il ritiro del documento di guida.

Nel corso dell’attività i carabinieri hanno proceduto a comminare sanzioni amministrative nei confronti di due persone per valori alcolemici alla guida superiori a quelli consentiti e al ritiro dei rispettivi documenti di guida.