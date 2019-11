MESSINA – I carabinieri hanno arrestato ad Ali’ Terme (Me) una badante di 55 anni, con l’accusa di maltrattamenti. La vittima e’ un anziano pensionato, vedovo, incapace di attendere alle proprie necessita’ quotidiane a causa delle precarie condizioni di salute e affidato da 10 mesi alle cure della badante. Ha denunciato ai militari che era maltrattato dalla donna. I militari hanno constatato le precarie condizioni igieniche e l’estremo disordine in cui si presentava l’abitazione con medicine ed indumenti sparsi per tutta casa, anche per terra. L’uomo era stato anche minacciato di morte dalla badante che scagliava contro di lui spesso degli oggetti. (ANSA).