Un gran numero di podisti, domenica scorsa a Riposto (CT), ha preso parte all’ottava edizione della Maratonina Blu Jonio; oltre 900 atleti hanno tagliato il traguardo, 17 quelli della Marathon Caltanissetta.

Gli atleti partiti da piazza del Commercio, hanno attraversato, con un unico giro, i comuni di Riposto, Mascali e Fiumefreddo di Sicilia; per loro una splendida giornata di sole ed un percorso pianeggiante e performante. Tutti gli atleti della Marathon hanno tagliato il traguardo, tra loro anche la new entry Lea Romano. Lea, non nuova in ambiente podistico, si è sempre contraddistinta per tenacia e caparbietà; inconfutabilmente resiliente, ha affrontato la gara con spirito combattivo, chiudendola in 02h03’19’’.

Ottimo tempo per Lamarca Salvatore, il quale è giunto al traguardo dopo 01h29’24” dal via; prestazioni in continuo miglioramento.

A seguire Angela La Monica (01h30’14’’), sesta posizione assoluta e prima nella sua categoria; conferma, ancora una volta, la Maglia Oro.

Entusiasti e soddisfatti gli altri atleti della Marathon CL hanno chiuso con i seguenti risultati: Mastrosimone Giuseppe 01h31’57’’, Timpanelli Marco 01h35’20, Fasciana Giuseppe 01h38’58’’, Trentuno Luigi 01h39’08’’, Panzarella Luigi 01h42’36’’, Zagarella Giovanni 01h46’10’’, Sferrazza Giuseppe 01h47’42’’, Gumina Antonio 01h47’37’’, Lomonaco Francesco 01h50’22’’, Zagarella Giuseppe 01h50’36’’, Giambra Graziella 01h51’43’’, Citrano Salvatore 01h57’11’’, Emma Agnese 02h09’33’’ e Vitello Giuseppe 02h15’43’’.

Quella di Riposto è stata la penultima prova del Grand Prix regionale di mezze maratone. Ultimo appuntamento dell’anno il primo dicembre a Ribera, per la seconda edizione della Half Marathon Ribera Città delle arance.