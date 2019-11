In Prima categoria l’Atletico Gorgonia Delia s’è confermata capolista battendo con un netto 0-4 finale il Sant’Anna di Enna. Di Domenico Cannizzaro, Genova, Borzellino e Sanè i gol dei deliani che hanno così mantenuto in classifica due punti di vantaggio sull’Atletico Favara. Finisce in parità 0-0 invece la sfida derby tra la MasterPro San Cataldo di Rosario Marcenò e il Città di Caltanissetta di Alessio Sferrazza. Una gara vivace e molto combattuta tra due squadre che hanno dato vita ad uno spettacolo calcistico intenso e mai scontato. Il Città di Caltanissetta (nella foto) ha avuto alcune buone occasioni per sbloccarla con Russo, Sammartino e Falzone, ma anche la MasterPro con Pastorello e Cammarata è andata vicina al gol. Alla fine un punto per uno e la consapevolezza che le due nissene possono recitare un ruolo di primo piano sino alla fine di questo campionato. In classifica Città di Caltanissetta 4^ con 13 punti, mentre la MasterPro è sesta con 12 punti. Nel girone B, invece, sconfitta esterna per il Real Suttano 3-1 contro il Città di Petralia Soprana. Per i resuttanesi gol di D’Anna.