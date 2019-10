SERRADIFALCO. Saranno acquistate due telecamere di ultima generazione con i soldi che sono stati raccolti dai volontari per installarle nella villa comunale di Piazza Umberto I al fine di fronteggiare i vandalismi che vi si sono verificati. Ad annunciarlo è stata Antonella Lovalente, una delle volontarie che si è adoperata, assieme a diversi altri volontari, per la raccolta di fondi economici da destinare all’acquisto di telecamere di video sorveglianza. L’installazione delle due telecamere avverrà dopo la prossima festività dei defunti. Sarà il Comune ad installare i cavi e i pali che dovranno supportare le telecamere di videosorveglianza della villa comunale che sarà agganciata alla rete comunale. La somma raccolta per l’acquisto delle telecamere grazie alle donazioni dei cittadini è stata di 740 euro, ma il preventivo di spesa è ammontato a 800 euro. La restante somma necessaria per l’acquisto delle due telecamere la metterà privatamente il sindaco Leonardo Burgio. La corrente per consentire il funzionamento dell’impianto sarà fornita con un punto luce concesso dall’Enel su richiesta del sindaco.