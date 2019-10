SERRADIFALCO. Jean Noel Schifano (nella foto), intellettuale e letterato italo francese di origine serradifalchese, è stato premiato alla 18^ edizione del “Premio Isaia”, concorso letterario che si tiene ogni anno e che costituisce uno tra i riconoscimenti più importanti del panorama letterario internazionale. La cerimonia di consegna del premio, con il Patrocinio della Real Casa Di Borbone delle Due Sicilie, della Chiesa di Napoli e dell’Ancci, s’è svolta presso la Sala della Lupa di Montecitorio a Roma. Jean Noel Schifano, settantacinquenne figlio di emigrati serradifalchesi, s’è aggiudicato il Premio letterario Isaia 2019 nella sezione Saggistica, Narrativa e Poesia con l’opera “Dizionario appassionato di Napoli” edito da Il Mondo di Suk. Il libro è il racconto di Napoli attraverso le varie lettere dell’alfabeto. Un’opera originale che si rivela importante per chi voglia scoprire tutte le facce di Napoli. Jean Noel Schifano è apprezzato scrittore, traduttore, editore ed intellettuale. Ha insegnato in diverse Università italiane ed è stato editore per Editions Flammarion, per Fayard e attualmente per Gallimard. È stato anche direttore dell’Istituto Francese di Napoli, il Grenoble, e ha tradotto in Francia le opere di Umberto Eco, Elsa Morante, Leonardo Sciascia, Italo Svevo e Alberto Savinio.