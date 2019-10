SERRADIFALCO. Il cortometraggio “Il Cioccolattino” dell’attore e regista serradifalchese Rosario Petix, il primo nel quale ha indossato i panni del regista, ha ottenuto il Premio del Pubblico al “Castelli Romani Film Festival 2019” che s’è svolto a Roma. Ad essere premiata con il premio del pubblico come miglior attrice è stata l’attrice Francesca Rettondini (nella foto l’attrice e il regista), una delle protagoniste del cortometraggio nato allo scopo di sensibilizzare ed informare sul morbo di Alzheimer, una malattia che sconvolge non solo la vita del malato, ma anche quella dei suoi parenti che gli stanno vicini. Una creazione cinematografica che ha riscosso un interesse ed un consenso rilevanti. Il “Cioccolatino”, per altro, è stato già premiato in occasione della prima edizione del Milazzo International Film Festival come miglior cortometraggio, dopo di che lo stesso Rosario Petix è stato premiato quale “Miglior Regista Esordiente” al Ferrara Film Festival.