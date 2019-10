SERRADIFALCO. La Regione Siciliana ha finanziato per 1,4 milioni di euro la ricostruzione della scuola dell’infanzia “Giovanni Falcone” di via Papa Giovanni XXIII. Ad annunciarlo è stato il sindaco Leonardo Burgio. La scuola dell’infanzia “Falcone” è adiacente alla scuola elementare “Giovanni Verga” per la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha concesso al Comune di Serradifalco un finanziamento di 5,4 milioni di euro per la sua ricostruzione dopo il crollo dell’ala est nel gennaio del 2011. La scuola materina, chiusa dopo quel crollo, è rimasta chiusa in tutti questi anni. Soddisfazione ha espresso il sindaco per il finanziamento che va ad associarsi ai finanziamenti ottenuti per la ricostruzione della scuola elementare Verga e per l’efficientamento energetico del palazzo comunale. La scuola materna sarà costruita con criteri antisismici. Previsti grandi spazi dedicati agli alunni, un doppio ingresso, da via Boccaccio e via papa Giovanni XXIII, un lungo corridoio e spazi aperti. Sarà sviluppato su un unico piano. I lavori, come annunciato dal sindaco, inizieranno il prossimo anno e interesseranno anche la palestra annessa alla scuola dell’infanzia. Inoltre, sarà realizzata un’area di 600 mq dedicata al verde pubblico e ogni aula sarà ampia 40 mq e sarà servita da un bagno.