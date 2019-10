SERRADIFALCO. Dopo aver recentemente festeggiato nella sua Serradifalco i primi cinquant’anni di sacerdozio, per mons. Antonino Migliore (nella foto) è arrivato un altro importante riconoscimento, stavolta a Roma. Qui, in occasione della sua visita nella Capitale, si è svolta, presso l’antica chiesa di Santa Maria Odigitria, la sua ammissione straordinaria a sodale dell’Arciconfraternita dei Siciliani residenti a Roma. L’ammissione alla fratellanza è stata conferita durante una solenne celebrazione a cui hanno preso lo stesso Mons. Migliore, il primicerio dell’Arciconfraternita Mons. Mario Blanda, e un nutrito gruppo di sacerdoti brasiliani in viaggio insieme a Mons. Migliore. Tra i cerimonieri anche Padre Micael Andreiewski, giovane sacerdote brasiliano ordinato proprio da Mons. Migliore diversi anni fa e adesso studente a Roma presso la Pontifica Accademia Ecclesiastica, la scuola dei futuri diplomatici vaticani. Un numeroso gruppo di confratelli ha preso parte alla cerimonia, richiamato dal grande evento da tutta Roma. Mons. Migliore si è detto emozionato e grato alla Confraternita per il prestigioso conferimento, un motivo in più per portare alto il nome della Sicilia nel mondo. L’Arciconfraternita di santa Maria Odigitria dei siciliani a Roma vanta una storia lunga e prestigiosa. Eretta nella Diocesi di Roma da Clemente VIII nel 1594. Durante tutto il seicento l’Arciconfraternita riceve l’attenzione continua e benevola di regnanti vicerè di Sicilia, del parlamento siciliano e delle autorità romane, di singoli benefattori e della stessa Sede Apostolica. Tra i sodali che negli anni hanno fatto parte dell’Arciconfraternita anche don Luigi Sturzo e il Cardinale Angelo Rampolla del Tindaro. Tra gli illustri confratelli si annoverano anche il primo Presidente della Regione Siciliana Giuseppe Alessi.