SAN CATALDO. Il Cortile interno della Biblioteca “Bernardino Giuliana” è stato reso perfettamente disponibile per tutti i cittadini che vorranno ideare eventi culturali e musicali. A renderlo noto sono stati gli operatori della Biblioteca tramite la pagina facebook della stessa biblioteca. Gli operatori, assieme ad alcuni volontari, hanno infatti ripulito e disinfettato lo spazio interno alla Biblioteca che è stato intitolato al poeta sancataldese Alfredo Ormando. Sono stati sistemati i vasi, ed è stato reso fruibile e funzionale lo spazio in questione. Un lavoro certamente lodevole, quello realizzato da operatori e volontari, che ha permesso di rendere fruibile uno spazio in seno alla stessa biblioteca comunale che potrà certamente tornare utile per quanti vorranno utilizzarlo per realizzarvi eventi culturali e musicali.