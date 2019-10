SAN CATALDO. IL portavoce del M5S sancataldese Marco Iacona ha reso noto che, come da regolamento, l’assemblea del Meetup “San Cataldo 5 Stelle” – MoVimento 5 Stelle, provvede ogni sei mesi a rinnovare le cariche interne con votazione palese; tali cariche sono funzionali alla gestione delle attività del gruppo. Nel corso dell’assemblea dello scorso 18 Ottobre, sono stati eletti: Marco Iacona al quale è stato attribuito la carica di “portavoce”, si occuperà di gestire i rapporti tra il gruppo e l’esterno; Salvatore Nicotra che ricoprirà il ruolo di “garante”, avrà il compito di organizzare il lavoro interno e le riunioni; Rosaria Mangione scelta come “segretaria”, sarà lei a redigere i verbali delle assemblee; Angelo Caramia ed Emanuele Bella in qualità di “responsabili web”, a loro compete la gestione del sito e della pagina Facebook del Meetup; Giovanna Capizzi la quale avrà il compito di coordinare e coadiuvare i gruppi di lavoro che trattano i diversi temi. Il Movimento 5 Stelle ha poi ricordato che è composto da semplici cittadini che mettono liberamente a disposizione, le loro competenze e il loro tempo per il bene della comunità. Il Portavoce Marco Iacona ha invitato i cittadini: “ad essere protagonisti e non più spettatori della vita pubblica, specialmente in questo periodo poco felice per la cittadinanza sancataldese. La partecipazione di ciascun cittadino può essere un’opportunità per rinnovare il tessuto della città,poichè il cambiamento viene da tutti noi,sia come singolo,sia come comunità nella sua interezza,ribadendo l’importanza del “Uno vale Uno”,che non è solo uno slogan ma anche uno “strumento” di ausilio per arrivare al cambiamento della nostra società civile. Continueremo ad adoperarci senza alcun pregiudizio così come fatto negli anni precedenti per la tutela del cittadino e per il perseguimento di tematiche a difesa di quest’ultimo “. IL gruppo locale, infine, ha invitato i cittadini a partecipare alle riunioni settimanali che si tengono ogni Venerdì alle 20.00, presso “La Casa dei cittadini” sita in Via Trieste n° 60.