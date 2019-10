SAN CATALDO. Per i ragazzi che il prossimo sabato 26 ottobre si preparano a ricevere il Sacramento della Cresima, si sono svolti nella giornata di sabato 5 e domenica 6 ottobre, due momenti di riflessione e ritiro, guidati da sr. Assunta Di Rosa, sr. Angela e la giovane Serena, novizia salesiana. Sono stati due giorni trascorsi insieme ai catechisti, al Parroco e naturalmente con la Comunità parrocchiale. Certamente una bella esperienza di riflessione trascorsa insieme e composta da un momento di approfondimento e preghiera e da altri momenti di condivisione in cui i ragazzi hanno dato dimostrazione di vivere insieme e di svagarsi in modo sano e costruttivo.