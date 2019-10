SAN CATALDO. L’associazione culturale Quarta Parete intende selezionare attori cantanti, ballerine e comparse per un musical. A renderlo noto è stata l’associazione nella sua pagina ufficiale di facebook. Chiunque voglia entrare a far parte del nuovo Musical “In Pratica Perfetta” By Mary Poppins” che è il nuovo progetto dell’ associazione Culturale Quarta Parete può contattare la stessa associazione tramite Messenger e sarà subito ricontattato/a. E’ possibile anche contattare tramite watsapp al numero 3282943463. Il musical al quale l’associazione culturale “Quarta Parete” sta lavorando è pieno di emozioni e colpi di scena. Non c’è limite di età per quanto riguarda coloro che vorranno prendervi parte.