SAN CATALDO. Pomeriggio intenso all’Ars di Palermo, quello odierno, per il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa. Quest’ultimo ha incontrato l’on. Bernadette Grasso attuale assessore regionale alle Autonomie locali e della funzione pubblica (nella foto). Nella circostanza Vincenzo Siracusa ha annunciato che l’assessore regionale Grasso sarà presto in visita istituzionale nel quartiere di Pizzo Carano Sant’ Anna. Una visita che, come ha avuto modo di ribadire lo stesso presidente del comitato di quartiere, costituisce un altro importante tassello per le periferie cittadine come Pizzo Carano Sant’Anna che intendono crescere e proporsi come spazi all’insegna della vivibilità e della crescita autenticamente sostenibile al servizio del territorio.