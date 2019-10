SAN CATALDO. Importante novità in seno alla Casa di Cura Regina Pacis. E’ stato infatti attivato l’Ambulatorio di Neuromodulazione Auricolare, indispensabile nel trattamento integrato dell’obesità. L’obesità rappresenta la più comune patologia cronica nel mondo occidentale, ed è una malattia complessa dovuta a fattori genetici, ambientali e individuali, che determinano un’alterazione del bilancio energetico, con conseguente aumento del peso corporeo, dovuto a un eccessivo accumulo di tessuto adiposo nell’organismo. La stimolazione auricolare nel trattamento integrato dell’obesità è parte integrante di un modello “eclettico o integrato”, applicabile sia nella fase iniziale del calo ponderale, che in quella non meno importante del mantenimento del peso perduto. Il metodo prevede la stimolazione continua di 6-7 punti o zone auricolari sui circa 13 individuati con la detezione elettrica. Nelle varie sedute si valutano i diari alimentari e i disturbi che possono derivare dalla restrizione calorica, con vari test che valutano disturbi del comportamento alimentare (fame nervosa, carving, grinottage, Big Eating) e allo stato psicoemotivo (ansia, aggressività, depressione, rabbia). L’abbinamento di Dieta, Attività Fisica e Neuromodulazione Auricolare nel sovrappeso e obesità si è rilevato vincente in migliaia di pazienti, che hanno ottenuto il controllo del peso con eliminazione degli effetti determinatesi dalla restrizione calorica dal punto di vista psicofisico, un incremento del metabolismo con riduzione della fase di rallentamento del dimagrimento e la prevenzione del recupero del peso perduto a breve termine (12-24 mesi).