SAN CATALDO. <Siamo spiacenti comunicare che la manifestazione e’ stata annullata per cause non dipendenti dalla nostra volonta’>. Così Fenimprese Caltanissetta, di cui è presidente Michele Giarratano, che avrebbe dovuto organizzare per il prossimo 8, 9 e 10 ottobre nel Foyer del Cine Teatro Marconi una manifestazione enogastronomica dal titolo FenFood, vetrina dell’agroalimentare sancataldese e non solo. Dunque, l’attesa manifestazione non si svolgerà più. La manifestazione enogastronomica espositiva e dimostrativa dei prodotti del territorio Sancataldese avrebbe dovuto tenersi in concomitanza con lo svolgimento della Fiera di Ottobre. Un’iniziativa per promuovere e valorizzare i prodotti tipici e lo stesso territorio per la quale la commissione straordinaria del Comune aveva accordato a FenImprese sia il patrocinio gratuito che l’autorizzazione all’utilizzo del Foyer.