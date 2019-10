SAN CATALDO. E’ stato illustrato il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta che si svolgerà in tutta la città nel corso di una conferenza stampa che s’è tenuta al Comune. Il nuovo sistema prenderà il via nel prossimo mese di dicembre la raccolta differenziata sarà affidata per 7 anni alla ditta Ati Multiecoplast srl. E’ previsto che il kit per il conferimento della frazione differenziata dei rifiuti sarà ritirabile presso il palazzetto dello sport “Peppe Maira”. I kit saranno ritirabili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13. Gli utenti riceveranno comunicazione nel prossimo mese di novembre circa le date nelle quali dovranno ritirare il kit. Avranno in dotazione un mastello marrone per la raccolta differenziata della frazione organica del rifiuto, il mastello giallo da utilizzare per differenziare plastica e metalli, quello verde per la differenziazione della carta, quello blu per il vetro e infine quello grigio per la frazione di rifiuto indifferenziata. Sarà attivo anche un numero verde (800824636) al quale gli utenti si potranno rivolgere per qualsiasi informazione. Il calendario per il ritiro delle frazioni di rifiuto differenziato prevedono il lunedì, mercoledì e venerdì per la frazione organica (mastello marrone), mentre il martedì sarà possibile esporre davanti la propria abitazione il rifiuto in plastica o i metalli (mastello giallo); il giovedì sarà possibile esporre il mastello blu per vetro e carta; infine il sabato sarà ritirabile la frazione secca del rifiuto e i pannolini. Ovviamente, con il nuovo sistema di differenziata saranno eliminati i cassonetti dalle strade, mentre per i rifiuti ingombranti e Rae il ritiro avverrà a domicilio su prenotazione. E’ stato spiegato che il controllo dei rifiuti avverrà con la formula del codice a barre e con il bar code, entrambi direttamente collegati all’identità dell’utente. Vietati i sacchetti neri per il conferimento. Qualora il rifiuto non dovesse risultare conforme, dopo due etichette recanti la scritta “rifiuto non conforme”, scatterà per l’utente la segnalazione al Comune e la relativa sanzione.