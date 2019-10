“La priorita’ della mia azione di governo deve essere proprio questa, cioe’ dare l’opportunita’ ai giovani di questo territorio anche di restare. Vengo da qui e come tanti della mia generazione sono dovuto andar via”. Cosi’ il ministro per il Sud e per la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, in visita a Montedoro per incontrare i sindaci delle aree interne. “Per questo – spiega il ministro – ho messo in cima ai primi interventi il tema delle aree interne. Gia’ nella legge di bilancio abbiamo raddoppiato i finanziamenti le aree interne. Un territorio come questo e’ stato tenuto fuori nella prima parte di sperimentazione della politica invece e’ opportuno che si punti su queste zone”.