“Le risorse e gli interventi saranno tanti, ad esempio, in questa legge di Bilancio metteremo un miliardo di euro per il piano case, di cui quasi 250 milioni vanno alla Sicilia, ma molti interventi sono comunque destinati alle regioni del Meridione”. Lo ha detto, a Palermo, Giancarlo Cancelleri, vice ministro alle Infrastrutture, a margine della presentazione di “Milleperiferie: la rete per la riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie”. “Dobbiamo aggredire le brutture delle nostre citta’ in periferia per ridare dignita’ a chi vive in quei territori”, ha concluso.