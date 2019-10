CALTANISSETTA – I carabinieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga due cittadini nigeriani, domiciliati a CALTANISSETTA. In manette sono finiti C.U., di 31 anni, profugo, e J.W., di 26 anni, richiedente asilo. I due, nel corso di un controllo presso la stazione degli autobus, sono stati trovati in possesso di 7,5 chili di hashish, suddivisi in 8 panetti. La sostanza stupefacente era nascosta all’interno di una scatola per scarpe. Entrambi sono stati accompagnati presso la casa circondariale di CALTANISSETTA