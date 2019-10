CALTANISSETTA – Completata la consegna dei kit per la raccolta differenziata per i nisseni che risiedono nelle zone più centrali della città, da lunedì 4 novembre (e sino al 16), come condiviso dal Comune di Caltanissetta, scatta la fase per i cittadini che risiedono nelle CONTRADE e le vie limitrofe all’agglomerato urbano.

Le modalità sono sempre le stesse: si può ritirare il kit tutti i giorni (ad eccezione della domenica), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, mentre il sabato solo la mattina dalle 9 alle 13, al Comitato Ferdinando I presso la parrocchia San Marco Evangelista di via Ferdinando I. Si comunica infatti, che a decorrere dal prossimo 1 novembre, non sarà più possibile ritirare il materiale per la raccolta differenziata al comitato di quartiere San Luca.

L’utente dovrà presentarsi in uno dei due centri di distribuzione, munito di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta.

Gli amministratori di condomini da 6 unità abitative in su dovranno invece inviare una mail all’indirizzo caltanissetta@dusty.it per richiedere la consegna di specifici bidoni carrellati.

Maggiori informazioni sul calendario settimanale (per utenze domestiche e le utenze non domestiche https://www.dusty.it/caltanissetta/calendario-dizionario-rifiuti-caltanissetta/), sono disponibili sul seguente sito web: www.dusty.it/caltanissetta, o chiamando il numero verde 800.164.722 – 0934.584709 dal lunedì al sabato negli orari 9-13, 15-17.

COSA COMPRENDE IL KIT DELLA DIFFERENZIATA :

• sacchi gialli trasparenti per la raccolta degli imballaggi di plastica;

• sacchi trasparenti grigi e un mastello (ossia piccolo contenitore) per la raccolta del rifiuto secco

residuo;

• sacchi blu trasparenti per la raccolta dei rifiuti di carta e cartone;

• sacchi biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, un mastello areato e un mastello da

esposizione stradale;

• mastello verde per la raccolta di vetro e metalli.

Ultima chiamata quindi per i residenti nisseni, per potersi dotare del kit completo per la raccolta differenziata, il cui completamento della consegna è disponibile sino al prossimo 16 novembre.