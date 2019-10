“Al momento non c’e’ una data certa sul completamento dei lavori della strada statale 640”. Lo ha detto il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, oggi pomeriggio al termine del tavolo tecnico svoltosi a Caltanissetta per fare il punto sui lavori per il raddoppio della statale 640. Alla riunione hanno preso parte i sindaci di Caltanissetta e Agrigento, Roberto Gambino e Calogero Firetto, i vertici dell’Anas, i dirigenti del contraente generale Cmc di Ravenna, della societa’ Empedocle 2 e i rappresentanti degli imprenditori riuniti ne comitato dei creditori. “Abbiamo fatto una lunghissima riunione. Abbiamo messo a nudo quelli che sono tutti i problemi. Non vogliamo piu’ lanciare la palla in avanti con date sulla fine dei lavori”, ha sottolineato Cancelleri al termine dell’incontro.

Serve un po’ piu’ di rispetto per la popolazione – ha aggiunto Cancelleri – soprattutto per il fatto che dobbiamo raccontare in maniera concreta quelle che sono le difficolta’. Siamo riusciti a portare il buon senso e adesso le parti si stanno parlando con tranquillita’. Stiamo rimettendo al centro quella che deve essere la volonta’ da tutte le parti di poter risolvere questi problemi”. Il 24 di questo mese, ha spiegato il vice ministro, si avra’ conferma da parte del Consiglio di Stato se il regolamento attuativo del fondo salva opere, quindi i fondi per i creditori, “sara’ sbloccato e quindi cominceremo a lavorare per ristorare le loro esigenze”. C’e’ poi lo sblocco dei Sal con il differimento delle penali, che deve avvenire attraverso un parere di avvocatura dello Stato di un atto di transazione e anche li’ stiamo lavorando di concerto tutti insieme: “Ci sono avvocati dell’Anas e della Cmc che con questo nuovo rapporto improntato al buon senso stanno lavorando gomito a gomito. Finalmente stiamo riuscendo a mettere a frutto un po’ di risultati”.