CALTANISSETTA – Il dipartimento regionale per la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo Rossa (Allarme) per condizioni meteo avverse per le prossime ore e fino alla mezzanotte di venerdì 25 ottobre.

Il sindaco di Caltanissetta ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo in via precauzionale. E’ stata disposta inoltre la chiusura del cimitero e delle ville e dei parchi comunali. In particolare l’allerta è riferita al rischio idrogeologico e idraulico per temporali in alcune zone della Sicilia tra le quali il bacino in cui è compresa la città di Caltanissetta.

E’ necessario prestare attenzione al transito nei sottopassi e nelle zone urbane dove si verifica consistente deflusso di acqua. Si invita la cittadinanza a non parcheggiare o sostare in prossimità di cartelli pubblicitari e alberi ad alto fusto e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Secondo quanto riporta il bollettino della protezione civile regionale sono previste precipitazioni, con rovesci o temporali, su aree centro-occidentali, anche di forte intensità, in estensione, dalla tarda mattinata del 25/10/19, su aree centro-orientali. I fenomeni, localmente caratterizzati da persistenza, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento. Localmente le precipitazioni potranno risultare abbondanti.