Grande festa a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, dove il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha inaugurato il nuovo Palazzo municipale. Ad accogliere il governatore in via Roma, davanti all’edificio storico ristrutturato, e’ stato il sindaco Antonino Fiaccato insieme alla presidente del Consiglio comunale Cristina Rizza e ai componenti della Giunta. Dopo l’esecuzione da parte della banda del paese degli inni siciliano, europeo e italiano, il presidente della Regione e il primo cittadino hanno sciolto il nastro tricolore posto davanti all’ingresso del nuovo municipio. Quindi hanno proceduto alla scopertura del busto marmoreo dedicato al principe Carlo Cottone, benefattore di Santa Cristina Villarmosa, e di una lapide commemorativa della giornata. Molti i cittadini della comunita’ locale che hanno accompagnato Musumeci attraverso l’atrio e le sale che compongono l’edificio, donandogli un caloroso bagno di folla. Tantissimi, soprattutto tra i piu’ giovani, quelli che hanno voluto scattare un selfie con il governatore. All’interno del nuovo municipio, il presidente della Regione ha potuto apprezzare l’esposizione di alcune espressioni artistiche tipiche del territorio nisseno. Come le stoffe finemente decorate da preziosi ricami o alcune pitture sacre settecentesche. Prima di lasciare il paese per far rientro a Catania, Musumeci si e’ intrattenuto alcuni minuti nel nuovo studio del sindaco e successivamente nella sala consiliare.