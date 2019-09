SAN CATALDO – Lunedì 16 Settembre,presso i locali della Chiesa di Roccella,si sono riuniti numerosi partecipanti al gruppo di lavoro del “Campo Emmaus” che aveva avuto la base proprio in quella sede nel lontano 1969, sotto la guida del sacerdote padre Giovanni Galante,allora vice parroco della parrocchia S.Stefano di S.Cataldo.

E’ stato non solo un piacevole incontro di amici dopo tanti anni, ma un momento di riflessione su una bellissima esperienza che ha lasciato una traccia indelebile nella vita di ognuno. In quegli anni i campi Emmaus,ideati dall’Abbé Pierre in Francia,videro protagonisti in Europa migliaia di giovani volontari che decidevano di dedicare una parte delle loro vacanze estive a fare un’esperienza di vita comunitaria, oltre che a produrre un ricavo da destinare ai bisognosi attraverso il recupero e la valorizzazione dei tanti rifiuti e oggetti scartati dalla società dei consumi.