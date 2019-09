CALTANISSETTA – Il Comune di Caltanissetta, tramite la società Dusty che gestisce il servizio di igiene urbana della città, ha consegnato a tutti i chioschi che propongono specialità culinarie durante il Sicily food festival in corso di svolgimento dal 6 all’8 settembre, 2mila e 500 kit di stoviglie monouso compostabili. Piatti, bicchieri e posate che non contengono plastica e che vengono smaltiti nell’umido per essere riciclati con il compostaggio.

L’iniziativa è stata assunta dal dirigente del settore Ambiente ed Energia, Giuseppe Dell’Utri, su input dell’architetto Giovanni Marchese, responsabile dell’esecuzione del servizio. Il capitolato del nuovo servizio prevede la fornitura da parte della società di circa cinquemila kit. Duemila e cinquecento sono stati consegnati in occasione del Sicily food festival suddividendoli in parti uguali per tutti gli espositori presenti.

“Ci siamo detti – spiega il sindaco, Roberto Gambino – che questo grande evento era la migliore occasione per utilizzarli con l’obiettivo d’inquinare meno e sensibilizzare i visitatori al rispetto dell’ambiente e alla raccolta differenziata”. Un obiettivo pienamente raggiunto nella prima serata del M’Arricrio Rock Fest e del Sicily food festival che si svolgono in piazza Garibaldi e corso Umberto. L’amministrazione comunale ha infatti posizionato tre isole ecologiche nella location degli eventi in modo da favorire la raccolta differenziata.

Sabato 7 settembre in centro storico a Caltanissetta la seconda giornata del festival che intende bissare il successo di migliaia di visitatori registrati nella giornata d’apertura. Per il M’Arricrio rock fest saliranno sul palco alle 20 i Reggae zone Family e alle 21 la cantautrice Miele. Oltre venti banchetti di street food ed enogastronomia d’eccellenza siciliana a partire dalle 18 continueranno a deliziare i visitatori con show cooking e proposte sfiziose. Nel pomeriggio di sabato a partire dalle 18 anche il live painting con Dipintu. Alle 16,30 nell’atrio del Municipio il convegno “Crescere Insieme: sviluppo locale integrato e sostenibile” con interventi del Gal terre del Nisseno, esperti e docenti di Università di Palermo e Istituto scolastico “Sen A. Di Rocco”, Euroform, Cefpas, Slow Food, Associazione italiana celiachia, Sicily food, chef, pastry chef e testimonianze di produttori.