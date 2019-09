Non c’e’ pace per la Scala dei turchi: ecco un nuovo crollo della marna. Sono passate solo poche settimane dalla consegna dei lavori di messa in sicurezza nella zona est della famosa falesia di marna agrigentina, che registriamo un nuovo crollo del bordo della collina nella zona ovest, percorsa giornalmente da migliaia di visitatori”. Lo segnala l’associazione Mareamico di Agrigento che ha diffuso un video. (ANSA).