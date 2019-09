Sono arrivati di buon mattino a Lignano Sabbiadoro (UD) i primi concorrenti che parteciperanno alla finale nazionale di Mister Italia 2019 in programma sabato 14 settembre all’Arena Alpe Adria. I primo concorrente è arrivato alle 8.00 da Taranto, a ruota quelli della Sicilia. Gli ultimi a presentarsi ai varchi del Villaggio Bella Italia, quartier generale della manifestazione, saranno i ragazzi del Friuli Venezia Giulia, che avendo ben poca strada da fare arriveranno domani mattina, primo giorno di lavori.

Tra i finalisti c’è anche Simone Locascio di Caltanissetta, 23 anni, laureando in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università di Catania; appassionato di Tennis, Calcio e di competizioni automobilistiche.

La manifestazione di Lignano Sabbiadoro (UD), organizzata con il sostegno e patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e di Promoturismo FVG, verrà ripresa e trasmessa con copertura nazionale dall’emittente 7Gold. L’evento non toccherà solo la celebre località friulana, il giorno 13 settembre infatti il gruppo dei finalisti visiterà Palmanova per poi arrivare a Udine dove in Castello, presso la Casa della Contadinanza e nell’ambito degli spazi concessi al Consorzio Pro Loco Collinare da Friuli Doc, verrà organizzata una delle manifestazioni collaterali di Mister Italia. Tra i concorrenti verrà eletto Mister Chef 2019. Dopo Udine il gruppo raggiungerà Gorizia dove dopo una breve visita della città e il saluto dell’Amministrazione Comunale i mister saliranno al Castello dove nella “Sala del Conte” verrà organizzata, con il supporto dell’A.I.S (Associazione Italiana Sommelier), una degustazione anonima di vini, al concorrente che avrà riconosciuto il maggior numero di vini verrà assegnata la fascia di Mister DiVino. Le alte fasce/titoli verranno assegnate il 14 settembre in Arena Alpe Adria durante la finalissima condotta da Denny Mendez. Partner di Mister Italia, sono Santero wines, Sting occhiali da sole, Barachini scarpe, Ondina Equipe per Wella prodotti per i capelli, Cotonella Uomo azienda di intimo, World of Beauty prodotti di bellezza e Marco Calandra partner tecnico per i costumi da gara.