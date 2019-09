CALTANISSETTA – Matilde Falcone resta consigliere comunale in carica a Caltanissetta. I giudici della sezione civile del Tribunale di Caltanissetta hanno respinto il ricorso contro la consigliera confermando che non vi e’ alcuna incompatibilita’ e nessun conflitto di interessi con l’amministrazione comunale. Ad assistere Matilde Falcone, gli avvocati Daniele e Alessandro Gabriele. Secondo quanto prospettato nella causa la consigliere comunale avrebbe avuto delle quote di una societa’ in lite con il Comune. “Il tribunale – afferma l’avvocato Gabriele – ha osservato che la donazione della quota societaria, di originaria pertinenza della consigliera, elimina ogni collegamento ulteriore. La mia assistita ha subito ingiusti ed ingiustificati attacchi mediatici e social da parte di soggetti legati ad ambienti politici, con il solo fine di denigrare la sua immagine agli occhi dell’opinione pubblica e cercare di trarne vantaggi personali”.