Il giuramento del sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri. L.a cerimonia del giuramento dei Sottosegretari di Stato nella Sala dei Galeoni, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Oggi inizia per me una nuova grande sfida! Sono onorato per aver ricevuto la possibilità di servire il mio Paese e mi impegnerò per farlo al meglio.

Fare bene per il bene del Paese e di tutti gli italiani. Queste le parole del neo vice i istro pentastellato Giancarlo Cancelleri