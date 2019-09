Ancora sbarchi a Lampedusa. Due barchini, con a bordo 15 e 16 migranti di nazionalita’ tunisina, sono stati avvistati da una motovedetta della Guardia di Finanza che li ha scortati in porto. Con gli ultimi due approdi sono, in totale, undici gli sbarchi sull’isola da sabato sera con oltre 200 arrivi. Sono, intanto, iniziati i trasferimenti dall’hotspot. Cinquanta migranti hanno gia’ lasciato il centro di accoglienza, con destinazione Porto Empedocle, con un pattugliatore della Guardia di finanza. Per altri 90 stabilito l’imbarco sul traghetto di linea per Porto Empedocle con arrivo in serata. Con i nuovi trasferimenti, nell’hotspot dell’isola, dove stanotte c’erano 330 ospiti, restano almomento 190 persone a fronte di una capienza massima di 95 persone.