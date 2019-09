Ancora un pari per la Sancataldese. Stavolta la squadra verdeamaranto ha pareggiato 2-2 sul campo della Parmonvall. In vantaggio con Silvano, la squadra di mister Catania ha subito l’uno – due improvviso dei padroni di casa con Stassi e Sidoti prima di riportare il risultato in parità ancora con il suo bomber Silvano che s’è confermato anche a Palermo un attaccante alquanto prolifico. Per la Sancataldese, secondo punto stagionale, dopo quello ottenuto la settimana precedente in casa contro il Cus Palermo. E’ invece tornato al successo lo Sporting Vallone che ha battuto 2-1 la Cephaledium. Di Polito (nella foto) e Spinello le reti della formazione del Vallone che ha così conquistato la seconda vittoria stagionale in tre incontri fin qui disputati riscattando la netta sconfitta patita domenica scorsa sul campo del Canicattì.