Complessi aziendali, immobili e disponibilita’ finanziarie, per un ammontare di oltre 1 milione di euro di valore, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo a Vincenzo Crimi, 58 anni, di Marsala (Tp), condannato per traffico di stupefacenti. Il provvedimento e’ stato emesso dal Tribunale di Trapani-Sezione Misure di Prevenzione su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo, Le attivita’ di indagine patrimoniale, affidate ai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, si sono concentrate sull’uomo, gia’ sottoposto nel 2000 a misura di prevenzione personale e arrestatonel 2017, insieme ad altre 8 spersone, dagli investigatori del Gico di Palermo in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Tribunale del capoluogo siciliano. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, avevano permesso di smantellare un’organizzazione criminale siciliana dedita al traffico di stupefacenti, per lo piu’ cocaina, operante nel comprensorio trapanese, con fonti di approvvigionamento dislocate fra le provincie di Agrigento, Trapani, Palermo, Roma ed in Spagna. Il procedimento, che ha tratto origine anche dalle dichiarazioni rese nel 2013 dall’allora collaboratore di giustizia Giuseppe Tuzzolino, ha portato alla condanna in primo grado di Crimi alla pena di 8 anni di reclusione.