CALTANISSETTA – Sarà la stessa società organizzatrice del Sicily food Festival a provvedere alla pulizia e rimozione delle macchie residue di olio presenti in corso Umberto. Al termine della tre giorni di concerti e street food che hanno portato migliaia di visitatori in centro storico, l’amministrazione comunale insieme agli organizzatori ha effettuato un sopralluogo riscontrando la presenza di macchie di olio da cucina sul basolato. Nella giornata di oggi, mercoledì 11 settembre, è stato effettuato il sopralluogo con una ditta specializzata in questo tipo di interventi che da giovedì 12 settembre inizierà le operazioni di pulizia.

Altre macchie d’olio presenti nella pavimentazione di piazza Garibaldi saranno invece ripulite dalla società che svolge il servizio di igiene urbana. In questo caso l’inconveniente si è verificato a causa di un guasto ad un mezzo di servizio.