CALTANISSETTA – L’assessore alla cultura del Comune di Caltanissetta, Marcella Natale, d’intesa con il sindaco Roberto Gambino, promuove per lunedì 23 settembre alle 15,30 nella sala biblioteca di Palazzo del Carmine un incontro con tutte le compagnie teatrali del capoluogo nisseno e con le realtà territoriali che si occupano di teatro. Un incontro conoscitivo quale primo passo per avviare un iter costruttivo per la programmazione culturale e per raccogliere idee e proposte per future iniziative.

Le compagnie, gli artisti e gli operatori teatrali sono invitati a partecipare.