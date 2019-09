CALTANISSETTA – Presso il Palazzo del Governo di Caltanissetta si è tenuta una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica avente all’ordine del giorno la Festa di San Michele, patrono della città di Caltanissetta, che si svolgerà il 29 settembre prossimo.

Nel corso della riunione sono state trattate e definite nel dettaglio le misure di safety and security, secondo le linee guida del Ministero dell’Interno in tema di manifestazioni, necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini che parteciperanno all’evento che, come è noto, prevede una serie di iniziative non solo religiose.

Sarà allestita, infatti, una fiera presso il Monumento ai Caduti e degli spettacoli musicali.

È stata previsto, specificatamente, un incremento della vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine, una corretta predisposizione delle vie di fuga, un’attenzione alla viabilità con la chiusura temporanea di alcune strade urbane ed un’apposita ordinanza sindacale che vieterà la vendita di bevande alcoliche in vetro per tutta la durata dell’evento. In relazione ai citati eventi, verrà predisposta un’ordinanza da parte del Questore con tutte le indicazioni alle Forze dell’Ordine.