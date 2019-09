CALTANISSETTA – Si torna a costruire al “Cimitero “Angeli” di Caltanissetta. Il progetto prevede la spesa di 288.783,15 euro e la realizzazione delle nuove 3 sezioni di loculi; opera inserita nel programma triennale 2019.2021 delle opere pubbliche del Comune.

Il progetto è stato redatto dalla direzione dei lavori pubblici che ha pure disposto la indizione della gara per l’appalto dei lavori. Il cimitero del capoluogo è ormai troppo “piccolo”: per la mancanza di loculi comunali le salme dei defunti, in alcune occasioni in passato, sono state riunite nella sala mortuaria del cimitero in attesa della sepoltura. Situazioni che hanno determinato problemi di ordine igienico-sanitario e numerose, e pure violente, proteste dei parenti dei defunti. Gran parte del finanziamento necessario sarà effettuato con gli avanzi di amministrazione. Dopo l’aggiudicazione dei lavori il Comune stabilirà il prezzo di vendita dei loculi.