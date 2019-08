Ci sono anche due bambini tra i sette feriti per l’incidente avvenuto alle 17.15 nel parco divertimenti Movieland di Lazise Verona , dove per cause ancora da accertare si è rotta la monorotaia di un’attrazione. I vigili del fuoco di Bardolino, intervenuti sul posto, hanno soccorso i passeggeri dell’attrazione “Back to the Backstage”, una monorotaia che percorre tutto il perimetro del parco ad un’altezza di circa 3 metri. I feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118, intervenuti con più ambulanze. Successivamente gli operatori dei vigili del fuoco hanno portato a terra anche le altre 7 persone rimaste bloccate sui vagoni del convoglio successivo. Sono in corso le verifiche tecniche per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Nel parco oggi si era verificato anche un altro incidente, fortunatamente senza conseguenze. A quanto ricostruito dallo stesso parco, una delle barche dell’attrazione KittSuperjet durante le manovre ha imbarcato più acqua del dovuto e ha perso galleggiamento. Non c’è stato alcun problema tecnico o legato alla conduzione del mezzo da parte dei piloti che si sono adoperati immediatamente secondo le procedure di sicurezza previste accompagnando a riva gli ospiti, dotati tutti del salvagente obbligatorio. L’infermeria ha verificato l’assenza di problemi ai passeggeri. L’attrazione ha riaperto regolarmente dopo aver rimosso la barca.