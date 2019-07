CALTANISSETTA – L’Assemblea degli azionisti di PFE S.p.A., appositamente convocata dal Presidente del CdA Salvatore Navarra, in data 20 giugno 2019 ha approvato il Bilancio d’esercizio di PFE S.p.A. relativo all’anno 2018. I risultati, molto positivi, confermano il trend del 2018, quando la Società è stata insignita di diversi premi e riconoscimenti: “Azienda di eccellenza”, assegnato da Intesa Sanpaolo, “Best Practice – Patrimoni pubblici 2018”, assegnato da Patrimoni PA net, “Impresa Champions 2018”, riconosciuto da Corriere della Sera e l’ingresso nel “Programma ELITE” di Borsa Italiana.

PFE S.p.A. taglia con grande soddisfazione il traguardo dei 100 milioni di euro di fatturato.

Come evidenziato dal Presidente Salvatore Navarra, si tratta di una soglia psicologica che, però, esprime un grande risultato di squadra. Non una dimostrazione di forza ma, piuttosto, una dimostrazione di crescita forte del management delle varie direzioni che hanno lavorato in maniera sinergica per centrare gli obbiettivi prefissati, tutti, ciascuno per il proprio ambito, registi della crescita costante di PFE S.p.A..

Infatti, varcando la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato, PFE S.p.A. conferma ancora una volta il proprio costante trend di crescita aziendale che, anno dopo anno, non accenna a sopirsi ma, anzi, rinvigorisce, sia per quanto attiene al fatturato sia per quanto attiene ai valori economico-finanziari.

Salvatore Navarra ha voluto inoltre sottolineare: “Non solo PFE insiste nella crescita, ma la crescita che con l’approvazione del Bilancio cristallizziamo è una crescita di qualità, perfettamente in linea con gli ambiziosi obiettivi prefissati nel Piano Industriale 2018 – 2022”.

In occasione dell’approvazione del Bilancio 2018 di PFE S.p.A., l’Assemblea degli azionisti ha riconfermato il Consiglio di Amministrazione della Società, composto dal Presidente, Salvatore Navarra, e dai Consiglieri di Amministrazione Maria Sonia Costa e Gianluca Saia, che nel corso degli anni hanno guidato la PFE S.p.A. ad affermarsi tra i 10 top player del suo mercato.

PFE è presente nel settore del cleaning e facility management dal 1988. La società è stata fondata nel settore delle risorse umane e ha investito in attrezzature che hanno consentito a PFE di espandere il numero di servizi che poteva offrire ai propri clienti, nel settore sanitario, ambienti civili e industriali.