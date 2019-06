CAMPOFRANCO. E’ stata formata la convenzione per la raccolta di olio esausto. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino ha comunicato che è stata firmata dal Comune la convenzione con una società del settore per lo smaltimento e il ritiro di oli vegetali esausti provenienti dalle utenze domestiche. Il tutto, ha tenuto a precisare, a costo zero per il Comune.<E’ un’altra iniziativa del nostro assessorato alle Politiche ambientali, guidato dall’assessore Calogero Nicastro coadiuvato dai consiglieri comunali Lillo Schillaci e Paolino Pera, che abbiamo messo in atto con l’obiettivo di ampliare ancor di più l’offerta per i nostri cittadini per avere un ambiente sempre migliore in materia di “decoro ambientale” e rimanere nel novero dei comuni più virtuosi d’Europa. Questo tipo di smaltimento dell’olio domestico non andrà ad incidere sulla differenziata, ma avrà l’obiettivo di inquinare sempre meno se si continua a smaltirlo dentro gli scarichi fognari che poi portano il tutto nei nostri mari. L’iniziativa comincerà con il prossimo anno scolastico dove i nostri ragazzi che frequentano le elementari e medie, saranno protagonisti e faranno da “traino” nelle loro famiglie. Incentivi e premi ai ragazzi più… virtuosi>.