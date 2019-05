Sale l’attesa per l’inizio del 1° trofeo Antonino Mercadante, prova di categoria 1 del circuito Tennis Europe under 14.

Al Ct Palermo a partire da lunedì 3 giugno, sono tanti i motivi d’interesse che di certo catalizzeranno l’attenzione degli sportivi e dei tecnici federali presenti nel glorioso impianto di viale del Fante. Ricordiamo infatti che il torneo è tra i più importanti nel panorama europeo.

Al via, tra gli altri, nel tabellone maschile, il russo Yaroslav Denim e il britannico Luca Pow, rispettivamente numero 1 e numero 8 under 14 in europa.

Numerosi i siciliani in gara. Su tutti spiccano i nomi del figlio d’arte Federico Cinà del Country Time Club, e del siracusanoSebastiano Cocola del Tc Siracusa.

Per quanto concerne il tabellone femminile, numero 1 del seeding sarà la numero 12 del ranking la russa Yaroslava Bartaschevich. Le siciliane ammesse nel tabellone principali risultano essere la messinese del Vela Teresa Cambria, la cataneseMarta Giglio, le palermitane Chiara Davì e Gaia Greco e la sciclitana Noemi La Cagnina.

L’ingresso al Ct Palermo per assistere agli incontri è gratuito.

Per rimanere aggiornati su orari e tabelloni basta consultare oltre al sito www.tenniseurope.org anche la pagina Facebook Trofeo Mercadante.

Le finali sono in programma domenica 9 giugno. Prevista anche per la serata di lunedì 3 giugno una cena di benvenuto per atleti e coach al loro seguito.