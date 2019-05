Prosegue l’attività della Nissa Rugby in particolar modo con riguardo ai giovanissimi. La società del capoluogo nisseno, domenica 26 maggio, sarà impegnata a Ragusa per il prestigioso trofeo Cappello 2019. La 17ª edizione di una delle più importanti manifestazioni di Minirugby del Sud Italia ospiterà il Villorba Rugby ed il Benetton Rugby, società leader in campo nazionale ed internazionale, oltre ad importanti realtà regionali come il San Gregorio, il Palermo, i Fenici di Marsala, il Syrako, l’Amatori Catania, il Vittoria Rugby, il CLC Messina, i Briganti di Librino, e il Cus Catania.

La folta pattuglia dei piccoli rugbisti nisseni delle categorie under 8, 10 e 12 sarà guidata dai tecnici Ramona Currieri, Federico Curto, Michele D’Oro e Samuele Lipani, coordinati dal responsabile tecnico Fabrizio Blandi.