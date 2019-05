ROMA – Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, all’indomani del voto per le elezioni Europee che registra un drastico crollo del Movimento 5 stelle, con un post sul Blog delle Stelle chiede direttamente al popolo pentastellato un giudizio sul suo operato e sul suo ruolo Di capo politico. “Nelle ultime quarantotto ore hanno detto Di tutto contro Di me. Dichiarazioni Di ogni tipo da ogni parte. Ho letto anche i vostri tantissimi messaggi. Alcuni Di incoraggiamento, altri che mi hanno fatto riflettere. E Di questo vi ringrazio. La vita, per ognuno Di noi, e’ fatta Di diritti e doveri. Non scappa nessuno. Non mi sono mai sottratto ad alcuna responsabilita’, in questi anni ci ho sempre messo la faccia. A differenza Di alcuni, ma assieme a tanti anche Di voi, sono sei anni che non mi fermo e credo Di aver onorato sempre i miei doveri, rendendone sempre conto a tutti gli iscritti e gli attivisti del Movimento. Non mi sono mai risparmiato in nessuna campagna elettorale”, prosegue il leader pentastellato, “ce l’ho messa sempre tutta anche quando nessuno ci credeva. Avevo promesso a tutti Di portare il Movimento al governo da candidato premier e ci siamo riusciti. Avevamo promesso il reddito Di cittadinanza, quota 100, Di smantellare il Jobs act, Dibloccare le trivelle in mare e aiutare le piccole e medie imprese iniziando ad abbassare le tasse. Di investire nell’innovazione e Di bloccare alcune direttive che stavano distruggendo il commercio. E’ per questi obiettivi che ho deciso un anno fa Di assumere l’incarico Di ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. Non mi sono mai risparmiato”, afferma il vicepremier, “mai avrei pensato che lavorare tanto potesse essere una colpa”.

Di Maio aggiunge Dinon essere “mai scappato dai miei doveri e se c’e’ qualcosa da cambiare nel Movimento lo faremo. Se ci sono strutture o luoghi decisionali da creare: lo faremo. Prima Di ogni altra decisione, oggi pero’ ho anche io il diritto Di sapere cosa ne pensate voi del mio operato. Voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa. Quindi a voi la parola. Chiedo Di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo Di capo politico, perche’ e’ giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato. Sara’ tutto il Movimento cinque stelle a scegliere”, osserva il vicepresidente del Consiglio, “se il Movimento rinnovera’ la fiducia in me allora ci metteremo al lavoro per cambiare tante cose che non vanno. Io personalmente con ancora piu’ impegno e dedizione. La domanda a cui rispondere e’: confermi Luigi Di Maio come capo politico del MoVimento cinque stelle? Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 Di domani 30 maggio. Stasera”, conclude Di Maio, “analizzeremo l’esito del voto europeo insieme a tutti i parlamentari, in occasione dell’assemblea congiunta. Nei prossimi giorni faro’ altrettanto con i neo parlamentari europei, con i consiglieri regionali e una rappresentanza dei consiglieri comunali e con i sindaci”.