Con le batterie eliminatorie dello slalom si è aperta a Mondello la Festa del windsurfer organizzata dal circolo Albaria. Una cinquantina di specialisti delle tavole a vela hanno dato vita ad una competizione che sta prendendo campo per la sua spettacolarità. Una sorta di slalom parallelo dello sci alpino con i surfisti a districarsi tra le boe. E ieri grazie ad un vento di levante di alcuni nodi è stato possibile allestire il campo di regata giusto di fronte alla spiaggia dell’Albaria con tanti spettatori a seguire le evoluzioni dei partecipanti. Data l’elevato numero di concorrenti, una cinquantina circa, non è stato possibile completare l’intero programma e quindi oggi alle 11 i venti qualificati porteranno a termine la competizione. Tra i venti qualificati per i turni finali, ci sono i cugini Casagrande e Zerillo dell’Albaria e il toscano Torzoni, mentre in campo femminile, le marsalesi Ferracane e Linares, la romana Arcidiacono e la francese Bordier. Domani, subito dopo le finali dello slalom il via alla manifestazione più qualificata, l’Open internazionale (una ottantina di atleti di sei nazioni al via) a cui farà da cornice la prova di campionato regionale delle classi Rs:x e Techno 293.