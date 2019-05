L’ecuadoriano è stato il protagonista assoluto della seconda settimana del Giro, vincendo la tappa di Courmayeur dove ha indossato la Maglia Rosa, ed incrementando il suo vantaggio in Generale dai diretti rivali Roglic e Nibali.

COMO – Si è chiusa ieri la seconda settimana del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno e organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, che ha visto i corridori affrontare le prime grandi montagne della Corsa Rosa.

La sfida per il Trofeo Senza Fine ha visto come protagonista l’ecuadoriano Richard Carapaz (Movistar Team) che, grazie alla vittoria nella tappa di Courmayeur, ha indossato la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale. Tra i diretti avversari per la vittoria finale Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma), caduto ieri e Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) sono i più vicini in classifica, con tutti i protagonisti annunciati ancora in gara nelle prime dieci posizioni.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Richard Carapaz (Movistar Team)

2 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) a 47″

3 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 1’47”

4 – Rafal Majka (Bora – Hansgrohe) a 2’35”

5 – Mikel Landa Meana (Movistar Team) a 3’15”

6 – Bauke Mollema (Trek – Segafredo) a 3’38”

7 – Jan Polanc (UAE Team Emirates) a 4’12”

8 – Simon Yates (Mitchelton – Scott) a 5’24”

9 – Pavel Sivakov (Team INEOS) a 5’48”

10 – Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) a 5’55”

MAGLIE