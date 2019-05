Con il successo a Courmayeur Carapaz diventa la prima Maglia Rosa ecuadoriana della storia della Corsa Rosa e comanda la Generale davanti a Roglic, a 7″ e Nibali a 1’47”

Courmayeur, 25 maggio 2019 – Richard Carapaz (Movistar Team) si è imposto in solitaria sul traguardo di Courmayeur dopo aver attaccato sul Colle San Carlo e aver progressivamente incrementato il vantaggio sugli inseguitori fino a cogliere il suo secondo successo in questo Giro d’Italia. L’ecuadoriano è la nuova Maglia Rosa e comanda la Classifica Generale con un vantaggio di 7″ su Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) e 1’54” su Vincenzo Nibali. Secondo di giornata Simon Yates (Mitchelton-Scott) a 1’32” ha preceduto Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a 1’54”, arrivato insieme a Roglic, Landa, Lopez, Sivakov e Majka.

LE PILLOLE STATISTICHE

Terza vittoria di tappa al Giro per Richard Carapaz dopo Montevergine di Mercogliano l’anno scorso e Frascati quest’anno. È l’unico ecuadoriano ad aver vinto una frazione della Corsa Rosa.

L’Ecuador è la 27esima nazione ad indossare la Maglia Rosa nella storia del Giro.

Il 25 maggio di 40 anni fa, Giuseppe Saronni indossò la sua prima maglia Rosa al termine dell’8a tappa di quel Giro e non la lasciò fino al traguardo finale di Milano. Evgueni Berzin il 25 maggio 1994 vinse la Montesilvano-Campitello Matese (4a tappa), indossò la maglia Rosa e la portò fino a Milano. Il due volte vincitore del Giro, Alberto Contador, indossò la sua prima Maglia Rosa a Passo Fedaia il 25 maggio 2008, portandola fino al traguardo finale di Milano. Il 25 maggio dell’anno scorso Chris Froome attaccò sullo sterrato del Colle delle Finestre: giunse al traguardo con 3 minuti sugli inseguitori ed indossò la Maglia Rosa, che conservò fino al finale di Roma.

RISULTATO FINALE

1 – Richard Carapaz (Movistar Team) – 131 km in 4h02’23”, media 32,427 km/h

2 – Simon Yates (Mitchelton – Scott) a 1’32”

3 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 1’54”

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Richard Carapaz (Movistar Team)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo – Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – Pavel Sivakov (Team INEOS)

CLASSIFICA GENERALE

1 – Richard Carapaz (Movistar Team)

2 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) at 7″

3 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) at 1’47”

4 – Rafal Majka (Bora – Hansgrohe) at 2’10”

5 – Mikel Landa Meana (Movistar Team) at 2’50”

6 – Bauke Mollema (Trek – Segafredo) at 2’58”

7 – Jan Polanc (UAE Team Emirates) at 3’29”

8 – Pavel Sivakov (Team INEOS) at 4’55”

9 – Simon Yates (Mitchelton – Scott) at 5’28”

10 – Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) at 5’30”