CALTANISSETTA – Lunedì 27 maggio la dirigenza della Pro Nissa si è recata a Palazzo del Carmine per incontrare il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e gli Assessori Andaloro per lo sport e Frangiamone ai lavori pubblici. Presenti tutti i vertici societari che hanno innanzitutto illustrato il piano di marketing per la stagione 2019/2020, apprezzato dall’Amministrazione. Si è poi discusso l’annosa questione legata all’impianto che dovrà ospitare il club nel corso della prossima stagione. Si è aperto un dialogo sulla possibilità di disputare le gare interne anziché al PalaMilan, dove necessitano dei lavori di adeguamento parecchio costosi, al PalaCannizzaro in attesa che il PalaCarelli (gestito dal Libero Consorzio di Caltanissetta) possa essere utilizzabile a pieno regime. Il primo cittadino Gambino si è reso disponibile a stare a fianco della società per trovare una soluzione.

L’incontro si è concluso con la promessa, a breve, di mettere nelle condizione la società nissena di operare, come sta già facendo, senza avere l’assillo della struttura. Il tempo stringe è la dirigenza vuole determinate garanzie per programmare la prossima stagione.