CALTANISSETTA – Martedì pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato Mousa Adnan, trentunenne cittadino palestinese, munito di regolare permesso di soggiorno, residente nel capoluogo, poiché colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti dell’antidroga, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato l’andirivieni di alcuni giovani assuntori, i quali, attraverso la scalinata di via Signoruzzo, si recavano presso un’abitazione nella quale verosimilmente si rifornivano di stupefacente. Una volta fatta irruzione all’interno della stessa gli agenti hanno identificato Mousa Adnan e, di seguito alla perquisizione domiciliare, rinvenuto e sequestrato otto panetti di hashish, due coltelli, la somma in contanti di 370 euro, probabile provento dell’attività di spaccio e due cellulari. L’arrestato è stato condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica, ristretto al carcere di Malaspina a disposizione dell’A.G.

Nei primi cinque mesi dell’anno, l’attività antidroga della Polizia di Stato in provincia, ha consentito di arrestare in flagranza di reato 27 spacciatori e di denunciarne 18. In totale sono stati sequestrati 831 chilogrammi di marijuana, 9 chilogrammi di hashish e, in quantità minori, cocaina, ecstasy e anfetamine.